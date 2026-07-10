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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 26 парках в выходные

Фото: Минздрав МО

В ближайшие выходные, 11 и 12 июля, в Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке». Пройти бесплатное обследование смогут все желающие старше 18 лет.

Выездные медицинские бригады будут принимать посетителей в 26 городских округах, включая Дмитров, Егорьевск, Красногорск, Подольск, Серпухов и другие муниципалитеты.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ уже зарекомендовала себя как востребованный формат — с начала лета свое здоровье уже проверили почти две тысячи жителей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Фото: Минздрав МО

Во время обследования медики проверят основные показатели здоровья, в том числе измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрические исследования и другие необходимые процедуры.

Если специалисты выявят отклонения, пациента направят в поликлинику для дальнейшей диагностики. Для прохождения осмотра потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

После завершения обследования результаты будут доступны в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».