Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 26 парках в выходные
В ближайшие выходные, 11 и 12 июля, в Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке». Пройти бесплатное обследование смогут все желающие старше 18 лет.
Выездные медицинские бригады будут принимать посетителей в 26 городских округах, включая Дмитров, Егорьевск, Красногорск, Подольск, Серпухов и другие муниципалитеты.
«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ уже зарекомендовала себя как востребованный формат — с начала лета свое здоровье уже проверили почти две тысячи жителей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Во время обследования медики проверят основные показатели здоровья, в том числе измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрические исследования и другие необходимые процедуры.
Если специалисты выявят отклонения, пациента направят в поликлинику для дальнейшей диагностики. Для прохождения осмотра потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
После завершения обследования результаты будут доступны в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».