Сегодня 10:49 Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 25 парках в выходные Фото: Минздрав МО Подмосковье

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В ближайшие выходные, 25 и 26 июля, в парках Московской области вновь пройдут выездные профилактические осмотры для жителей старше 18 лет. Мобильные медицинские бригады будут принимать пациентов сразу в 25 городских округах.

Акцию проведут в Балашихе, Воскресенске, Егорьевске, Кашире и других муниципалитетах. «Мы видим, что формат востребован: с начала лета свое здоровье в парках проверили почти 2,7 тысячи жителей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин

Фото: Минздрав МО

В ходе профилактического осмотра медики измерят артериальное и внутриглазное давление, определят основные антропометрические показатели и проведут ряд других базовых обследований. Если результаты вызовут у специалистов вопросы, пациента направят в поликлинику для более детальной диагностики.