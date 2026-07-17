Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 23 парках в выходные
Жителям Подмосковья доступны бесплатные профилактические осмотры в парках. В грядущие выходные их можно будет пройти в 23 округах региона.
Выездные бригады врачей будут принимать пациентов 18 и 19 июля, в частности, в Истре, Долгопрудном, Балашихе, Жуковском и Чехове.
«Мы видим, что такая форма работы востребована: за летний период акцией воспользовались уже порядка 2,4 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Пациентам во время осмотра измеряют артериальное и внутриглазное давление, проводят антропометрию и прочие исследования. Специалисты при необходимости направляют на дополнительные обследования в поликлинику.
Чтобы принять участие в акции, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования появятся в личном кабинете на региональном сайте «Здоровье».