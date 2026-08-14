Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 23 парках в выходные

Жители Московской области старше 18 лет смогут бесплатно проверить здоровье в парках региона 15 и 16 августа. Выездные медицинские бригады будут принимать пациентов без предварительной записи в 23 городских округах, включая Дмитров, Жуковский, Лобню, Реутов и Серпухов.

Желающие пройти обследование могут сделать это во время прогулки на свежем воздухе.

«С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 3,6 тысячи жителей Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во время приема медики измерят артериальное и внутриглазное давление, определят основные параметры тела и проведут другие исследования. При обнаружении показаний посетителя направят в поликлинику на дополнительную диагностику.

Для прохождения обследования потребуются паспорт и полис ОМС. Результаты появятся в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».