Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 21 парке в выходные

Жителям Подмосковья старше 18 лет доступна проверка здоровья в парках. В рамках акции в зонах отдыха работают выездные бригады врачей.

В грядущие выходные проверить состояние здоровья можно будет в 21 парке области, в том числе в Подольске, Долгопрудном и Серпухове.

«По сложившейся традиции в летний период по выходным медицинские бригады выезжают в парки Московской области. Это особенно удобно для жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.