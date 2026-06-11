Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 21 парке в выходные
Жителям Подмосковья старше 18 лет доступна проверка здоровья в парках. В рамках акции в зонах отдыха работают выездные бригады врачей.
В грядущие выходные проверить состояние здоровья можно будет в 21 парке области, в том числе в Подольске, Долгопрудном и Серпухове.
«По сложившейся традиции в летний период по выходным медицинские бригады выезжают в парки Московской области. Это особенно удобно для жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Врачи могут направить пациентов на углубленные обследования, если в этом есть необходимость.
Чтобы пройти осмотр, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты будут доступны в личном кабинете на портале «Здоровье».