Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках в выходные

Фото: Акция «Проверь свое здоровье в парке» в Пестовском парке округа Балашиха / Медиасток.рф

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября в 11 зонах отдыха Подмосковья пройдет выездная акция «Проверь здоровье в парке». В Минздраве региона отметили, что жители смогут совместить прогулку с профилактическим осмотром.

Мобильные медицинские комплексы будут развернуты в Воскресенске, Долгопрудном, Коломне, Красногорске, Люберцах, Раменском и других муниципалитетах.

«Такой формат удобен для тех, кто хочет проверить основные показатели здоровья на свежем воздухе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Специалисты проведут базовые измерения: определят артериальное давление, рост, вес и другие антропометрические данные, а также предложат заполнить анкету состояния организма. При выявлении отклонений граждан направят на углубленную диагностику в стационарные медучреждения.

Для прохождения осмотра потребуется предъявить паспорт и полис ОМС. Результаты анализов автоматически загрузятся в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».