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11 сентября 2026 10:05 Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках 12 сентября Фото: Акция «Проверь свое здоровье в парке» в Пестовском парке округа Балашиха / Медиасток.рф Подмосковье

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В Подмосковье 12 сентября пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Профилактические обследования смогут пройти жители 11 округов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Проверка здоровья будет доступна в Долгопрудном, Чехове, Серпухове, Раменском и других округах. «Акция „Проверь здоровье в парке“ позволяет жителям быстро пройти основные профилактические обследования в удобном формате, без необходимости специально посещать поликлинику. Такие мероприятия помогают вовремя обратить внимание на изменения в состоянии здоровья и при необходимости обратиться к врачу для более подробного обследования», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Всем желающим предложат измерить артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом, определить индекс массы тела и проверить ряд других показателей.