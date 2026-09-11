Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках 12 сентября
В Подмосковье 12 сентября пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Профилактические обследования смогут пройти жители 11 округов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Проверка здоровья будет доступна в Долгопрудном, Чехове, Серпухове, Раменском и других округах.
«Акция „Проверь здоровье в парке“ позволяет жителям быстро пройти основные профилактические обследования в удобном формате, без необходимости специально посещать поликлинику. Такие мероприятия помогают вовремя обратить внимание на изменения в состоянии здоровья и при необходимости обратиться к врачу для более подробного обследования», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Всем желающим предложат измерить артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом, определить индекс массы тела и проверить ряд других показателей.
Пациента при необходимости могут направить в поликлинику на углубленную диагностику.
При себе для участия в акции необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете на портале «Здоровье».