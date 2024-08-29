Жители Подмосковья смогут пройти онкоскрининг в 24 больницах 31 августа

В эту субботу, 31 августа, в центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет день открытых дверей. В его рамках все желающие старше 18 лет смогут пройти диагностику и получить консультацию специалистов.

«Даже если вас ничего не беспокоит — проходить диагностику необходимо регулярно, так как это дает возможность выявить заболевание на ранней стадии, начать своевременное лечение, а значит, сохранить качество жизни», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, диагностику можно будет пройти в 24 медучреждениях. В рамках мероприятия с 09:00 до 14:00 можно будет сделать маммографию или УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и пройти другие диагностики. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса центров доступны по ссылке.

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