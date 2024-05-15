Жители Подмосковья смогут пройти обучение в области нейросетей | 360°

15 мая 2024, 13:52
Жители Подмосковья смогут пройти обучение в области нейросетей
Жителей Подмосковья пригласили на курсы об искусственном интеллекте. Они пройдут онлайн, а до 90% стоимости обучения профинансирует государство.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на курсах жители смогут получить новые специальности. Это аналитик данных, инженер данных, технический аналитих и другие. Всего слушателям будет доступн 31 курс.
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Пройти обучение могут жители старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста, со средним профессиональным или высшим образованием, а также студенты колледжей и вузов.
Выбрать программу можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Образование
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