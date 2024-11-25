Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг в выходные

Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 30 ноября. Пройти диагностику и получить консультацию специалиста могут все желающие.

Диагностику можно будет бесплатно пройти в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Женщинам проведут цитологическое исследование шейки матки, а также маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, желающим будет доступна диагностика новообразований кожи, а также КТ и рентгены.

По словам исполняющего обязанности главы регионального Минздрава Максима Забелина, своевременная проверка здоровья помогает выявить патологии на ранней стадии и вовремя начать лечение.

«Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона проходят регулярно — каждую последнюю субботу месяца. Важно, что пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста могут все желающие», — сказал он.

Пройти обследование смогут жители старше 18 лет. Для этого нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Адреса центров доступны по ссылке.