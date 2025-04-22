22 апреля 2025 14:36 Жители Подмосковья смогут принять участие в соревнованиях по кибербезопасности Фото: Медиасток.рф
Идет прием заявок на участие в Кубке России по программированию систем информационной безопасности. Присоединиться к командному турниру могут жители Подмосковья старше 16 лет. В команде должно быть от двух до семи спортсменов и один тренер.
В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона передают, что соревнования проведут в два этапа.
26 апреля состоится онлайн-тур по 6 категориям FORENSICS, REVERSE, CRYPTO, STEGA, WEB и PPC.
Финал пройдет 19-22 мая в Смоленске.
Зарегистрировать команду для участия можно до 24 апреля. Для поиска сокомандников и подачи заявки от группы необходимо обратиться к
представителю Федерации спортивного программирования региона.
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