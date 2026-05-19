Жители Подмосковья смогут представить проекты развития России на форуме

Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» начало подготовку к проведению ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие направлено на поддержку перспективных проектов, способных внести вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.

Главная задача форума — выявление и продвижение инициатив, которые могут оказать значительное влияние на экономику, социальную сферу и устойчивое развитие государства. Лучшие идеи, получившие высокую оценку экспертов, будут представлены их авторами президенту России Владимиру Путину.

Прием проектов продлится до 15 июня на специальной крауд-платформе ideas.roscongress.org. Информация о форуме, а также материалы прошлых лет доступны на сайте.

Особое внимание организаторы уделяют региональной работе. В субъектах России планируется проведение мероприятий по сбору, обсуждению и доработке инициатив с участием органов власти, общественных организаций, предпринимательского сообщества, образовательных учреждений и молодежи.

В качестве площадок для генерации идей предполагается использовать существующие элементы экосистемы Агентства стратегических инициатив, включая «Точки кипения», клубы мышления и вузы-партнеры.