Жители Подмосковья смогут получить призы за оплату ЖКУ через терминал

Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги через систему быстрых платежей в POS-терминале любого офиса центра. Сумма должна быть не меньше указанной в квитанции в графе «Итого к оплате»

Акция продлится до конца августа. Ежемесячно будут разыгрывать 10 денежных призов по 3 999 рублей каждый.

Сумму автоматически зачислят на лицевой счет участника. Эти средства он сможет использовать для оплаты услуг в дальнейшем.

Адреса всех офисов, участвующих в акции, а также полные условия можно найти на официальном сайте центра.