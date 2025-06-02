Жители Подмосковья смогут получить призы за оплату ЖКУ через терминал

В Подмосковье стартовала летняя акция «Терминал удачи!». Программа дает шанс каждому клиенту Единого расчетного центра выиграть 3 999 рублей.
Чтобы стать участником акции, необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги через систему быстрых платежей в POS-терминале любого офиса центра. Сумма должна быть не меньше указанной в квитанции в графе «Итого к оплате»
Акция продлится до конца августа. Ежемесячно будут разыгрывать 10 денежных призов по 3 999 рублей каждый.
Сумму автоматически зачислят на лицевой счет участника. Эти средства он сможет использовать для оплаты услуг в дальнейшем.
Адреса всех офисов, участвующих в акции, а также полные условия можно найти на официальном сайте центра.
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