Жители Подмосковья смогут подтвердить льготный статус в мессенджере MAX

Московская область присоединилась к общероссийскому переходу на цифровое подтверждение льготного статуса. Новый формат работает через мессенджер MAX.

Теперь документ не нужно носить с собой — он всегда доступен в телефоне и готов к использованию в любой момент.

«Многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды теперь смогут легко подтверждать свои льготы в социальных учреждениях, получать скидки в магазинах, а также посещать музеи и другие учреждения. Цифровой ID — это важный инструмент для упрощения доступа к льготам и услугам для жителей», — пояснили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Оформление занимает всего несколько минут. После установки MAX пользователю следует зайти в раздел «Профиль», открыть вкладку «Цифровой ID» и нажать кнопку «Создать».

Далее система направляет на сайт государственных услуг, где требуется подтвердить согласие на обработку данных. Затем формируется персональный цифровой ID льготника, а финальным шагом становится фотография, сделанная в реальном времени.

Тем, у кого еще нет биометрии, предлагают оформить ее в отделении банка или в многофункциональном центре.

После активации цифрового ID пользователи получают не только удобный способ подтверждать льготный статус, но и быстрый доступ к скидкам и сервисам. Ряд магазинов и организаций уже подключили к системе, поэтому скидки применяются сразу — без справок и дополнительных документов.

Если при оформлении возникают сложности, разработчики советуют воспользоваться разделом «Помощь» в мессенджере МАX.