Жители Подмосковья смогут подключить газ через цифровой сервис

Жители Московской области получили возможность заказать газовые услуги и подписать необходимые документы онлайн, не выходя из дома. Это стало возможным благодаря личному кабинету клиента Мособлгаза, который значительно упрощает процесс получения услуг по газу в регионе.

Ранее для газификации заявители должны были лично посещать офис для предоставления документов, подписания договоров и оплаты. Сейчас все этапы подключения к газу оцифрованы: за сменой статусов работ можно наблюдать в личном кабинете или получать уведомления через push-сообщения. Заявитель может контролировать весь процесс онлайн — от подачи заявки до подключения газа — и подписывать все документы с помощью Госключа.

«Мы провели большую работу в части оказания услуг для наших жителей по подключению к газу. Фактически сейчас житель может подключить газ не выходя из дома», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Личным кабинетом клиента уже пользуются более двух миллионов жителей Подмосковья. Сервис позволяет получить 29 услуг компании и доступен в мобильном приложении и в веб-версии.

Мобильное приложение можно бесплатно скачать в [AppStore](https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7/id893083949) и [RuStore](https://apps.rustore.ru/app/ru.mosoblgaz).