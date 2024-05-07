Жители Подмосковья смогут онлайн проверить очереди в 1-е классы школ | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 12:32 Жители Подмосковья смогут онлайн проверить очереди в 1-е классы школ Медиасток.рф

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Жители Подмосковья подали свыше 40 тысяч онлайн-заявлений на запись в первый класс. Узнать их статус можно через специальный сервис, рассказали в Мингосуправления региона.

Проверить статус заявления жители могут на главной странице регионального портала в меню «Сервисы» — «Проверка очереди в первый класс». Чтобы получить иформацию, нужно ввести имя и фамилию ребенка и номер заявки.

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В ведомстве напомнили, что запись в первый класс будет проходить в два этапа. С 1 апеля по 30 июня будут принимать заявления по месту регистрации, а с 6 июля по 5 сентября — не по прописке при наличии свободных мест.

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