Жители Подмосковья смогут онлайн подать заявку на проверку смет

На региональном портале появилась возможность для жителей Московской области подавать заявки на проверку смет по ремонту и благоустройству, которые проводятся с привлечением средств из регионального бюджета. Это стало известно благодаря сообщению пресс-службы Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила: «Мы продолжаем переводить строительные и экспертные процедуры в цифровой формат. Это особенно важно для проектов, реализуемых с привлечением бюджетных средств».

Услуга «Проверка смет по текущему ремонту объектов и благоустройству территорий» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявление на проверку сметной стоимости работ по текущему ремонту зданий и сооружений, включая линейные объекты, а также работ по благоустройству в муниципальных образованиях Московской области, финансируемых за счет регионального бюджета.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя. Результат поступит в личный кабинет заявителя, а также в АС «Госэкспертиза».