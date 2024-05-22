Жители Подмосковья смогут оформить льготную путевку в лагерь онлайн

Жители Подмосковья могут получить льготную путевку в лагерь онлайн на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Бесплатную путевку могут получить один раз в год дети льготной категории от семи до 15 лет включительно. Услуга предоставляется детям из малообеспеченных или многодетных семей, оставшимся без попечения родителей, а также сиротам и детям с ОВЗ.

Чтобы получить путевку, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить обязательные документы. Отмечается, что с начала года услугой воспользовались более 15 тысяч раз.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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