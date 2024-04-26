Жители Подмосковья смогут оформить «Госключ» в 138 отделениях МФЦ | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:01 Жители Подмосковья смогут оформить «Госключ» в 138 отделениях МФЦ Медиасток.рф

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Подтвердить личность для оформления электронной подписи в приложении «Госключ» можно в МФЦ всех городских округов Подмосковья. Услуга доступна в 138 отделениях.

«В декабре прошлого года мы запустили пилотный проект в МФЦ Королева, Орехово-Зуева и Реутова. Сейчас подтвердить личность для оформления электронной подписи в приложении „Госключ“ можно во всех крупных офисах, а также 16 отдаленных территориальных подразделениях», — рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

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Для того чтобы подтвердить личность в МФЦ, понадобятся паспорт и смартфон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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