Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 июня, жители Московской области получат возможность бесплатно проверить здоровье на свежем воздухе. Медицинские бригады развернут мобильные пункты обследования в 36 парках региона.

Для участия в акции необходимо взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В рамках обследования можно будет проверить ключевые показатели здоровья, а при выявлении отклонений врачи выдадут направление на дополнительную диагностику в поликлинику.

Результаты осмотров будут доступны в электронном виде в личном кабинете на портале «Здоровье» Московской области.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ регулярно проводится в регионе с 2022 года и пользуется большим спросом среди жителей Подмосковья. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 11,3 тысячи человек, а за все время проведения акции — более 27 тысяч», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.