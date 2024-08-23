Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

В выходные 24 и 25 августа в парках Московской области будут работать выездные медицинские бригады. Жители 34 городских округов, включая Красногорск, Лобню, Серпухов, Луховицы и другие, смогут бесплатно проверить свое здоровье.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что акцию «Проверь свое здоровье в парке» запустили для удобства жителей, чтобы они могли совмещать заботу о здоровье с отдыхом на свежем воздухе.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для более глубокого обследования, а с результатами обследования можно будет ознакомиться в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».

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