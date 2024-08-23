Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках в выходные

Фото: Unsplash

В выходные 24 и 25 августа в парках Московской области будут работать выездные медицинские бригады. Жители 34 городских округов, включая Красногорск, Лобню, Серпухов, Луховицы и другие, смогут бесплатно проверить свое здоровье.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил, что акцию «Проверь свое здоровье в парке» запустили для удобства жителей, чтобы они могли совмещать заботу о здоровье с отдыхом на свежем воздухе.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для более глубокого обследования, а с результатами обследования можно будет ознакомиться в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

Московские промышленники увеличили парк оборудования на предприятиях

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Запрещенка с черного рынка. Нутрициолог предостерег от покупки сомнительных БАД на маркетплейсах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте