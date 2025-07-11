Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в 35 парках в выходные

В грядущие выходные в 35 парках Московской области пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке». Медицинские бригады развернут мобильные пункты диагностики в 34 городских округах.

Все желающие смогут бесплатно пройти медицинские осмотры, в частности, в Дмитрове, Талдоме, Орехово-Зуеве, Серпухове, Ступине, Солнечногорске и Электростали.

«Летом выездные бригады врачей проводят профилактические осмотры в парках. Это удобно, поскольку жителям региона не надо идти в поликлинику, а можно совместить приятное с полезным — прогулку и заботу о собственном здоровье. На месте можно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С момента запуска акции данной возможностью воспользовались свыше двух тысяч человек.

В случае выявления тревожных симптомов пациентов направляют в медицинские учреждения для дополнительного обследования.

Для прохождения осмотра необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Пройти диагностику могут все желающие старше 18 лет.

Результаты будут доступны в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Здоровье».