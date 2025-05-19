Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить родинки в филиалах МОККВД 26 мая

День диагностики меланомы пройдет 26 мая в филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера. В рамках него жители Подмосковья смогут бесплатно проверить состояние своих родинок. Об этот сообщили в региональном Минздраве.

«Ежегодный День диагностики меланомы является важным инструментом предупреждения развития опасного вида рака кожи, способствуя повышению уровня информированности среди населения и обеспечению доступности профессиональной консультации ведущих специалистов», — отметила главный врач МОККВД, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава МО Юлия Матушевская.

В медучреждении призвали заботиться о состоянии кожи, в особенности людей:

с множеством родинок;

с наследственной предрасположенностью к раковым заболеваниям кожи;

с повышенной пигментацией и чувствительностью к солнцу;

с изменениями цвета, размера или формы родинок, воспалениями, корочками или шелушениями, болями или дискомфортом.

Запись на бесплатную диагностику доступна до 23 мая на официальном сайте или по телефону горячей линии 8 800 2000 34.