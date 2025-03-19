Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг полости рта в стоматологиях

Месяц здоровья полости рта проведут в Подмосковье с 20 марта по 20 апреля. В этот период жители всех округов региона могут бесплатно пройти онкологический скрининг в местной стоматологии.

Ежегодно медики регистрируют рост заболеваний ротовой полости у жителей по всему миру. Предотвратить проблему помогает качественная профилактика. Так, в Подмосковье можно бесплатно пройти онкоскрининг в местной стоматологии. Такая акция продлится целый месяц — с 20 марта по 20 апреля.

В ходе осмотра врач проверит полость рта пациента при помощи специального прибора. Он помогает выявить очаги воспаления и заподозрить патологию.

Рак ротовой полости могут спровоцировать запущенные болезни зубов, алкогольные напитки и курение. По данным стоматологов МОНИКИ в ходе скринингов врачи выявляют отклонения от нормы у одного-двух пациентов в неделю.

Медики напомнили, что на первых стадиях онкологические заболевания полости рта проходят почти бессимптомно. Поэтому важно вовремя выявить их и начать лечение.