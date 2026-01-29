Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 31 января

Жителям Подмосковья предлагают бесплатно пройти скрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи. Первый в этом году день открытых дверей в учреждениях пройдет в субботу, 31 января.

Женщинам доступны консультации врачей-онкологов, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез, а также цитология.

Мужчинам проводят ПСА-тест, который позволяет определить риск развития рака предстательной железы.

Пациенты также могут пройти скрининг на новообразования кожи, пищеварительной системы и дыхательных путей.

«Пройти бесплатный скрининг в наших центрах амбулаторной онкологической помощи в эту субботу смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Своевременное прохождение такой диагностики позволит выявить отклонения и патологии, в том числе на ранней стадии. Важно, что сделать это можно бесплатно, по полису ОМС», — пояснил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обследования в минувшем году прошли свыше 9,5 тысячи человек.

День открытых дверей в центрах начнется в 09:00 и продлится до 14:00. При себе необходимо иметь полис, паспорт, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований, если они есть.

Желательно предварительно записаться. Контакты доступны на сайте.