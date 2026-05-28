Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 30 мая

В Подмосковье 30 мая пройдет очередной день открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Жители региона старше 18 лет смогут бесплатно пройти обследования, направленные на раннее выявление заболеваний.

Пациентов примут врачи-онкологи. Для посетителей подготовили комплекс диагностических процедур, позволяющих оценить возможные риски развития различных видов рака. В частности, специалисты проведут обследование кожных новообразований, а также скрининг органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Для женщин предусмотрены дополнительные исследования — цитологическая диагностика, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез. Вид обследования будет зависеть от возраста пациентки. Мужчины смогут пройти ПСА-тест, который помогает выявить вероятность развития рака предстательной железы.

«Своевременная диагностика позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда лечение требует меньше времени и дает наибольший эффект, а значит, существенно повышает шансы на выздоровление. В Подмосковье регулярно проводятся такие профилактические мероприятия, как дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи, и с начала года такой возможностью воспользовались уже более 2,9 тысячи жителей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Мероприятие состоится 30 мая с 09:00 до 14:00. Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. При наличии рекомендуется предоставить результаты предыдущих исследований.

Подробная информация, а также адреса и телефоны центров амбулаторной онкологической помощи размещены на официальном портале онкологической службы Московской области.