Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 28 февраля

В центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 28 февраля состоится день открытых дверей. Жители региона смогут бесплатно пройти обследования и получить рекомендации профильных специалистов.

Программа предусматривает прием всех желающих старше 18 лет. Посетителям предложат консультацию онколога, осмотр кожи на наличие новообразований, а также скрининговые исследования для оценки рисков онкологических заболеваний дыхательной и пищеварительной систем.

Для женщин будут доступны цитологическое исследование и диагностика молочных желез — маммография или ультразвуковое обследование. Мужчины смогут пройти ПСА-тест, позволяющий определить вероятность развития патологий предстательной железы.

«Мы создаем максимально удобные условия для профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний. Важно помнить, что своевременное обследование — это возможность выявить болезнь на ранней стадии и сохранить здоровье. Пройти скрининг можно бесплатно по полису ОМС», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Акция пройдет с 09:00 до 14:00. При посещении необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и — при наличии — результаты ранее проведенных обследований.

Список адресов и телефонов центров размещен на официальном портале онкологической службы региона.