Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 27 сентября

Жителей Подмосковья в субботу, 27 сентября, приглашают пройти бесплатный онкоскрининг. Профилактические обследования позволяют выявить патологии на ранней стадии и начать своевременное лечение.

В Центрах амбулаторной онкологической помощи региона женщинам предложат проконсультироваться с онкологами, пройти ультразвуковое исследование молочных желез или сделать маммографию.

Мужчинам будет доступен ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, пациенты смогут пройти диагностику новообразований кожи, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и органов дыхания.

«С начала года обследование в ходе таких дней открытых дверей прошли более 6,5 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Пройти онкоскрининг с 09:00 до 14:00 смогут совершеннолетние жители Подмосковья. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты других обследований, если они есть.

Предварительная запись доступна в любом центре. Их адреса и телефоны указаны по ссылке.