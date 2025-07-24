Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 26 июля

В субботу, 26 июля, у жителей Московской области появится возможность бесплатно проверить здоровье. В 25 центрах амбулаторной онкологической помощи региона пройдет День открытых дверей, где любой желающий старше 18 лет сможет пройти обследование.

Для своевременного выявления заболеваний необходима регулярная диагностика.

«Мы проводим такие дни открытых дверей ежемесячно, и с начала года возможностью проверить свое здоровье воспользовались более шести тысяч человек», — поясни заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В рамках акции можно пройти обследование на выявление новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Женщинам предложат консультацию онколога, маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест, который помогает оценить риск развития рака предстательной железы.

Акция будет проходить с 9:00 до 14:00. Для участия необходимо взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и, при наличии, результаты предыдущих обследований.

Организаторы рекомендуют заранее записаться в удобный Центр амбулаторной онкологической помощи. Полный список адресов и контактных телефонов доступен на сайте.