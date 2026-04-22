Жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг 25 апреля

Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в рамках профилактической акции. В субботу, 25 апреля, в центрах амбулаторной онкологической помощи региона состоится очередной день открытых дверей.

Принять участие приглашают всех желающих старше 18 лет — для посетителей подготовили комплексную программу обследований и консультаций.

В этот день пациенты смогут получить осмотр врача-онколога, пройти диагностику кожных новообразований, а также скрининговые исследования дыхательной системы и органов желудочно-кишечного тракта.

«Чем раньше выявлено заболевание, тем меньше времени требуется на лечение и тем выше вероятность выздоровления. Наша задача — сделать профилактическую диагностику максимально доступной для каждого жителя региона. В эти выходные в центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья пройдет очередной день открытых дверей. С начала года такой возможностью уже воспользовались более 2,3 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для женщин в рамках мероприятия предусмотрели дополнительные виды диагностики, включая цитологическое исследование, маммографию или ультразвуковое обследование молочных желез.

Мужчинам предложат пройти ПСА-тест, который помогает оценить вероятность развития рака предстательной железы.

Акция пройдет с 09:00 до 14:00. С собой следует взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС, а также — при наличии — результаты ранее выполненных исследований.

Полный перечень адресов центров и контактные данные опубликованы на официальном портале онкологической службы Московской области.