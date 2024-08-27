Жители Подмосковья смогут бесплатно отправить посылки жителям Курска и Белгорода

С 27 августа отделения «Почты России» по всей стране начали бесплатно принимать посылки до десяти килограммов для отправки в Курскую и Белгородскую области. Жители этих регионов также могут отправлять посылки в любой уголок страны без дополнительной оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Посылки можно отправлять через любое отделение почты. Важно, что ограничений по количеству отправлений нет.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в эти непростые времена, необходимо сохранять чувство дома, где бы они ни находились», — отметил генеральный директор «Почты России» Михаил Волков.

По его словам, таким образом компания намерена внести вклад в сохранение связи между людьми, которая так значима особенно сейчас. Найти на карте ближайшее отделение «Почты России» можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

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