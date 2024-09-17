Жители Подмосковья сдали свыше 7 органических отходов за неделю

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» началась 9 сентября в 44 муниципалитетах. В регионе установили более 77 тысяч брендированных контейнеров. Активнее всего их используют в Ленинском округе, там уже сдали свыше 50 килограммов яблок и бахчевых.

«Хорошая и нужная акция. В сезон, когда урожай удался, не знаешь, куда применить его избытки. И соседям раздашь, и заготовки приготовишь, а остатки все равно девать некуда. Все портится, очень жалко. Об акции узнали из социальных сетей. Теперь наши яблоки получат вторую жизнь и пойдут на корм для животных», — отметил участник акции Александр Ульянов.

Проект продлится до 22 сентября. Принести продукцию можно в специальные пункты приема, которые расположены вблизи рынков, развалов и СНТ. Их можно найти на интерактивной карте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».