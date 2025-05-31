Жители Подмосковья сдали около тонны пластика в экомобили

Жители Подмосковья сдали около 900 килограммов пластиковой упаковки в специальный экомобиль. Собранное вторсырье уже направили на переработку. Мобильный пункт приема вторсырья работает в Московской области каждые выходные.

Специальный транспорт, который приезжает в разные города, и все, кто приносит пластиковые отходы, получают бонусы от «ВкусВилл», которые можно использовать при покупках.

На этих выходных экомобиль будет работать в Мытищах, Химках, Серпухове, Видном, Красногорске и других округах. Напомним, со списком принимаемых ресурсов можно ознакомиться по ссылке.