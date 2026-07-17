Жители Подмосковья сдали на переработку свыше 3 тысяч тонн текстиля с января

В Подмосковье продолжают развивать систему раздельного сбора текстиля и переработки вещей в рамках формирования экономики замкнутого цикла. За первые шесть месяцев года в регионе увеличилось количество специализированных контейнеров для приема одежды и текстильных изделий — с 4 175 до 4 239.

Одновременно вырос и объем собранного сырья. За первое полугодие жители Подмосковья сдали на переработку и повторное использование около 3,4 тысячи тонн текстиля. В первом квартале было собрано 1 362,5 тонны, а во втором — 2 044,8 тонны.

После сортировки одежда и другие вещи, сохранившие хорошее состояние, передают в благотворительные организации. Изношенный текстиль также не отправляют на полигоны — его перерабатывают во вторичное волокно, которое затем используют при производстве наполнителей для подушек и одеял, утеплителей для одежды и обуви, строительных изоляционных материалов, геотекстиля, технических тканей и новой текстильной продукции.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал высокий спрос на установку контейнеров для сбора текстиля. В связи с этим в регионе запустили электронную услугу, которая позволяет сократить срок получения разрешения на размещение таких пунктов с 13 до семи рабочих дней и исключает затраты на проведение кадастровых работ.