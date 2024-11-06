Жители Подмосковья сдали на переработку около 300 тонн покрышек за 2 недели

Акция «Сдай шины на „Мегабак“» продлится в Подмосковье до 18 ноября. За две недели участники собрали около 300 тонн покрышек.
Акция направлена на снижение количества навалов мусора на контейнерных площадках. Сдать шины можно на специально оборудованные площадки, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Победители акции получат подарки, сувениры и сертификаты на покупку новых покрышек на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.
Чтобы стать участником акции, необходимо сделать креативное фото сдачи шин и выложить его в социальной сети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.
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