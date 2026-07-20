Жители Подмосковья сдали на переработку более 54 тысяч килограммов пластика за полгода

Итоги работы фандоматов по сбору вторичных ресурсов за второй квартал 2026 года подвели в Подмосковье. За полгода жители сдали более 54 тысяч килограммов пластика и 14 тысяч килограммов алюминия, сообщили в региональном Министерстве по содержанию территорий.

Фандоматы — один из наиболее эффективных инструментов раздельного сбора отходов. Они способствуют росту количества сырья, которое удается направить на переработку.

За первые два квартала года жители региона сдали через фандоматы 54 тысячи килограммов пластика и 14 тысяч килограммов алюминия. Во втором квартале в работе были задействованы 629 специализированных пунктов приема. За три месяца через них на переработку передали 21 тысячу килограммов пластика и шесть тысяч килограммов алюминия.

Все собранное сырье поступает на перерабатывающие предприятия. Из пластика изготавливают новые бутылки, синтетическую одежду и ковровые покрытия, а из алюминия — банки и строительные профили.

Узнать, где находится ближайший пункт приема вторичных ресурсов, можно на официальном сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.