Жители Подмосковья сдали еще 500 килограммов пластика на переработку

В минувшие выходные жители Подмосковья сдали 501 килограмм пластиковых отходов через экомобиль. Собранное через передвижной пункт вторсырье уже отправилось на переработку.

Лидером по количеству сданного пластика стали Луховицы, где местные жители особенно активно участвовали в акции. Экомобиль оборудован всем необходимым для сбора отходов. За сдачу вторсырья участники акции получают бонусы от сети «ВкусВилл», которые можно использовать при покупках.

Каждый выходные машина останавливается в разных муниципалитетах. График работы экомобиля публикуются в соцсетях и на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Список принимаемых ресурсов размещен по ссылке.