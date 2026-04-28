Жители Подмосковья присоединятся к всероссийской экологической акции 19 мая

В День пионерии, 19 мая, в России пройдет масштабная экологическая и общественная акция «Сад — Связь поколений». Ее ежегодно организует фонд «Благовест», объединяя жителей разных регионов страны — от мегаполисов до небольших населенных пунктов.

Суть инициативы остается неизменной: в этот день участники высаживают молодые деревья, чаще всего яблони, которые становятся символом преемственности и памяти.

Идея проведения акции принадлежит представителям координационного совета при Общественной палате России, работающего с инициативами поддержки участников специальной военной операции и сохранения памяти о героях страны.

В организации участвует широкий круг государственных и общественных структур. В их числе — Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, Министерство культуры и Министерство спорта страны, а также ветеранские объединения и молодежные организации.

С каждым годом акция охватывает все больше регионов, расширяя географию и привлекая новых участников. Организаторы рассчитывают, что в 2026 году к инициативе присоединятся дополнительные субъекты страны, а число участников продолжит расти.

