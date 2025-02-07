Жители Подмосковья приобрели более 5,6 тыс. тонн сахара в январе

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что за прошлый месяц жители региона купили более 5,6 тысячи тонн сахара. Это около 179 тысяч килограмм в день.
На прилавках магазинов сахар представлен в самых разных видах. Это и традиционный сахар-песок, и прессованный, и коричневый. Разные виды удобно брать в путешествия и походы, добавлять в чай. Коричневый сахар имеет более насыщенный вкус и чаще всего используется для приготовления десертов, соусов и маринадов.
В умеренных количествах сахар может быть частью сбалансированного рациона, придавать яркости вкусу употребляемых блюд, поднимать настроение. Однако чрезмерное потребление этого продукта может привести к проблемам со здоровьем.
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