Жители Подмосковья приобрели более 23 тысяч тонн хлеба в ноябре

Жители Подмосковья приобрели свыше 23 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий в ноябре. В среднем супермаркеты продавали более 700 тонн продукции в день.

В магазинах Подмосковья за месяц продали более 23 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Из них свыше 22,4 тысячи тонн пришлось на изделия из пшеничной и около 604 тонн — из ржаной муки.

В среднем в день жители приобретали 767 тонн продукции.

«Для бутербродов, брускетт, гренок и закусок — хлеб является одним из основных ингредиентов на каждой кухне. В его составе пищевые волокна, витамины, в том числе группы B, магний, селен, железо, кроме того, хлеб — источник углеводов», — отметили в Минсельхозпроде региона.

На прилавках супермаркетов представлены классические, ржаные и цельнозерновые хлеба, а также изделия с отрубями, семенами, ягодами и специями. Покупателям также предлагают бездрожжевые и мультизлаковые хлебцы и многое другое.