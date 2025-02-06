Жители Подмосковья примут участие во всероссийской переписи воробьев

В феврале в России проходит перепись воробьев. Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало инициативу по сохранению этого вида птиц.
Проект по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина ранее предложили провести перепись воробьев. Поддержку акции оказывает Союз охраны птиц России.
Во многих странах мира в последнее время заметили сокращение популяции этого вида пернатых. В Подмосковье водятся полевой и домовый воробьи. В прошлом году количество последних существенно уменьшилось. В некоторых регионах падение численности и вовсе стало катастрофическим.
Перепись позволит специалистам своевременно принять меры и не допустить исчезновения птиц.
Участие в акции может принять любой желающий. Для этого необходимо указать в анкете свои наблюдения и координаты животных. Условия переписи подробно изложены на сайте «Воробьи на кустах».
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