Жители Подмосковья примут участие в масштабной экологической акции

25 апреля 2026 года в Московской области пройдет экологическая акция «Субботник в лесу». Мероприятие организуют во всех 19 филиалах ГАУ МО «Мособллес», которые подчиняются Комитету лесного хозяйства региона. Участникам предстоит очистить леса от неликвидной древесины и бытового мусора. Акция также призвана привлечь внимание жителей к вопросам бережного отношения к природе.

Площадки для субботника выбрали с учетом транспортной доступности и рекреационной значимости лесных участков. Это позволит принять участие максимальному числу желающих. Центральной площадкой акции станет участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» в городском округе Балашиха (координаты: 55.789949, 37.931945). Здесь пройдет основная программа мероприятия с участием представителей лесного хозяйства и волонтеров.

К участию приглашаются все неравнодушные жители Московской области. Организаторы обеспечат участников необходимым инвентарем и определят фронт работ. От гостей требуется лишь хорошее настроение, желание помочь природе и соответствующая погоде одежда.

Начало мероприятия — в 10:00 на всех площадках, а на центральной площадке в Балашихе старт запланирован на 12:00. Список адресов всех площадок можно найти по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/empups0YUA7FkQ.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия способствуют улучшению экологической обстановки и формируют ответственное отношение к окружающей среде.