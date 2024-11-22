Жители Подмосковья прикрепились к поликлиникам онлайн 930 тысяч раз

На портале госуслуг Московской области можно онлайн прикрепиться к любой поликлинике. Электронной услугой воспользовались уже более 930 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Подмосковья.

Для прикрепления заявитель должен проживать в Московской области, иметь местный полис ОМС и подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Услуга доступна пациентам всех возрастов. Воспользоваться ей можно в разделе «Здоровье» — «Медицинская помощь» на региональном портале.

В заявке следует указать текущую и желаемую поликлинику, а также данные полиса ОМС. Напомним, сменить медучреждение можно один раз в год.