Жители Подмосковья пожаловались на бездомных собак более 9 тысяч раз с января

Жители Подмосковья могут сообщить о бездомных животных по горячей линии. С января операторы приняли свыше 9,4 тысячи звонков.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, с января по программе отлова, стерилизации, вакцинации и возвращения поймали более 6,8 тысячи собак.

Животных привозят в пункты временного содержания, после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, прививают, стерилизуют, а затем — возвращают в прежнее место обитания. На ухо собаке ставят пластиковую бирку.

В министерстве отметили, что после отлова у животного проверяют чип и при его наличии возвращают владельцу.

При обнаружении собаки без бирки жителям рекомендуют обращаться по номеру 8 (800) 550-65-22.

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