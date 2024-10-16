Жители Подмосковья поучаствуют во всероссийском онлайн-зачете по финграмотности

Жители Подмосковья смогут поучаствовать во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности до 29 октября. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности региона.

Ученики начальной школы узнают основы финансовой грамотности в игровой форме, а учащиеся средних и старших классов попробуют свои силы в олимпиадном зачете с 15 до 18 октября.

Все желающие могут принять участие как самостоятельно, так и всей семьей. Им предстоит пройти два уровня сложности — базовый и продвинутый.

В этом году участники смогут не только проверить свои знания, но и получить рекомендации от экспертов, а после успешной сдачи зачета победители получат именной сертификат.

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