Жители Подмосковья помогли выявить тысячу нарушений правил парковки за неделю

За прошедшую неделю в Подмосковье к ответственности привлекли 1,1 тысячи автовладельцев за нарушение правил парковки. Общая сумма назначенных штрафов достигла 4,7 миллиона рублей. Нарушения выявляли в том числе благодаря сообщениям жителей через сервис «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Большинство зафиксированных случаев связано с размещением автомобилей на территориях с зелеными насаждениями — таких нарушений было 927. Еще 260 водителей оставили машины так, что они мешали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Один случай касался парковки на детской или спортивной площадке.

Чтобы сообщить о нарушении, жителям необходимо записать видео, на котором видно неправильную парковку, указать государственный номер автомобиля и направить обращение через раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел».

Размер взыскания зависит от категории нарушителя. Для граждан он составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а для организаций — от 30 до 100 тысяч рублей.

Сервис позволяет фиксировать случаи, когда автомобили оставляют на газонах, возле контейнерных площадок или на территориях, предназначенных для игр и занятий спортом. Для отправки сообщения жителям достаточно воспользоваться мобильным приложением «Добродел».