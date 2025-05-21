Жители Подмосковья помогли выявить еще 22 тысячи нарушений чистоты во дворах

С начала года жители Подмосковья помогли выявить свыше 22,5 тысячи нарушений чистоты и порядка. Сообщить о мусоре и поломках можно через мобильное приложение «Добродел».

Жители могут сообщить о нарушениях чистоты через раздел «Народный инспектор», напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

При помощи приложения можно передать данные о мусоре рядом с контейнерной площадкой, вандальных надписях, незаконной рекламе, а также о неправильной парковке, поврежденных ливневках и многом другом.

Для этого нужно перейти в раздел «Решаем проблемы вместе» — «Народный инспектор» — «Создать сообщение», прикрепить короткие видеоролик и описать проблему.