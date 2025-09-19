Жители Подмосковья помогли выявить еще 219 случаев парковки на газонах за неделю. Сообщить о нарушениях можно через раздел «Народный инспектор» портала «Добродел».

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, за неделю жители помогли выявить 219 нарушений, а общая сумма штрафов составила 944 тысячи рублей.

Всего, а этот период 42 случая парковки на газонах обнаружили в Люберцах, 19 — в Ленинском округе и 19 — в Химках.

«Оставить автомобиль на газоне может показаться удобным решением, однако это является грубым нарушением и грозит административным штрафом. Напомню, что информацию о нарушителях могут сообщить сами жители, свидетели или просто неравнодушные граждане через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“»», — заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального министерства по содержанию территорий Владислав Мурашов.

Для подачи обращения необходимо прикрепить видео, где будет зафиксировано нарушение. На нем должно быть видно госномер машины.

В министерстве напомнили, что штраф за парковку на газонах составляет от одной до пяти тысяч рублей для физических лиц. Для юридических эта сумма может достигать 100 тысяч.