Жители Подмосковья помогли выявить 9 тысяч нарушений правил парковки с января

С начала года жители Подмосковья помогли привлечь к ответственности более 9,6 тысячи водителей, нарушивших правила парковки. Общая сумма штрафов составила 41,3 миллиона рублей.

Как сообщили в областном министерстве по содержанию территорий, с начала года в регионе выявили 5,4 тысячи случаев парковки на газонах, 4,1 тысячи машин мешали вывозу мусора, еще 22 водителя оставили автомобили на детских площадках.

Жители могут сообщить о парковке на зеленых зонах или у баков через приложение «Народный инспектор». Оно распознает номера машин, а также время и геопозицию каждого случая. Обращения рассматривает министерство, и при подтверждении нарушения владельцу авто назначают штраф.

Вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что это удобный и быстрый инструмент, который помогает быстро привлечь водителя к ответственности.

«Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава», — отметил он.