Жители Подмосковья помогли выявить 400 случаев парковки на газоне за неделю

Народные инспекторы помогли выявить свыше 400 случаев парковки на газоне в первую неделю марта. Жители могут сообщить о таком нарушении через мобильное приложение «Добродел».
Категория «Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями» стала доступна пользователям с наступлением весны. С начала марта народные инспекторы уже выявили более 400 случаев. Из них 91 — в Красногорске, 67 — в Мытищах, 50 — в Ленинском округа, 33 — в Одинцове и 29 — в Химках.
Сообщить о неправильной парковке жители могут с помощью раздела «Народный инспектор» портала «Добродел». Для этого нужно прикрепить видеозапись, где будет зафиксировано нарушение.
Автомобилистам напомнили, что штраф за парковку на газонах составляет от одной до 100 тысяч рублей.
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