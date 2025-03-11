Жители Подмосковья помогли выявить 400 случаев парковки на газоне за неделю

Народные инспекторы помогли выявить свыше 400 случаев парковки на газоне в первую неделю марта. Жители могут сообщить о таком нарушении через мобильное приложение «Добродел».

Категория «Размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями» стала доступна пользователям с наступлением весны. С начала марта народные инспекторы уже выявили более 400 случаев. Из них 91 — в Красногорске, 67 — в Мытищах, 50 — в Ленинском округа, 33 — в Одинцове и 29 — в Химках.

Сообщить о неправильной парковке жители могут с помощью раздела «Народный инспектор» портала «Добродел». Для этого нужно прикрепить видеозапись, где будет зафиксировано нарушение.

Автомобилистам напомнили, что штраф за парковку на газонах составляет от одной до 100 тысяч рублей.